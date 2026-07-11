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Mercato: Manchester United abandonne la piste Ederson et se tourne vers d’autres options

Manchester United a décidé de ne pas poursuivre le recrutement d’Ederson, le milieu de terrain de l’Atalanta, après l’apparition de nouvelles inquiétudes concernant son état physique. Le club anglais va désormais accélérer sur d’autres pistes pour renforcer son entrejeu lors de ce mercato estival.

Romaric Déguénon
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Football
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Manchester United a décidé de mettre un terme à son intérêt pour Ederson. Le milieu de terrain de l’Atalanta ne rejoindra finalement pas les Red Devils, en raison d’inquiétudes persistantes concernant son état physique. Selon plusieurs sources, le club anglais a approfondi les examens médicaux du Brésilien cette semaine après l’apparition de nouveaux doutes liés à une récente blessure au ménisque. Les dirigeants mancuniens craignent notamment que le joueur puisse être confronté à des problèmes récurrents au niveau du genou.

Face à ces incertitudes, Manchester United a choisi de renoncer à l’opération et va désormais concentrer ses efforts sur d’autres pistes afin de renforcer son entrejeu. Spécialiste du mercato, Fabrizio Romano a confirmé cette évolution sur son compte X. « Plus d’informations sur le dossier Ederson dans un article exclusif. L’Atalanta est prête à récupérer son milieu de terrain, convaincue qu’il est en pleine forme et apte à rejouer », a-t-il écrit. Le journaliste italien précise également que Manchester United prévoit de recruter au moins un autre milieu de terrain après l’arrivée d’Andrey Santos.

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