Mercato: Man United, Chelsea Barça, PSG… les mouvements majeurs du dernier jour

Le mercato hivernal a officiellement fermé ses portes en Europe ce 31 janvier à minuit. Lors de ce dernier jour du marché des transferts, certains cadors du vieux continent ont eu le temps de finaliser quelques opérations dans le sens des arrivées comme des départs.

On commence ce tour d’Europe des derniers transferts de ce mercato hivernal par la Premier League, avec Manchester United. Après la blessure longue durée de Christian Eriksen (au moins trois mois d’absence), les Red Devils se sont mis en urgence à la recherche d’un nouveau milieu de terrain et ont jeté leur dévolu sur Marcel Sabtsizer.

En manque de temps de jeu au Bayern, le milieu autrichien débarque chez les Mancuniens sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. «Manchester United est heureux de confirmer que Marcel Sabitzer a rejoint le club en prêt en provenance du Bayern Munich jusqu’en juin 2023. Le milieu de terrain autrichien a fait 443 apparitions en club en carrière à travers l’Europe, dont 54 depuis qu’il a rejoint le FC Bayern Munich en août 2021», a officialisé le club entraîné par Erik ten Hag.

Chelsea s’offre Enzo Fernandez, Nottingham Forest attire Navas

Toujours en Angleterre, Chelsea a réalisé le gros coup de ce dernier jour du mercato hivernal en décrochant la signature de Enzo Fernandez. Courtisé par les plus grands d’Europe, le champion du monde 2022 avec l’Argentine a décidé de rejoindre l’effectif des Blues. C’est son ancien club Benfica qui a annoncé la nouvelle, révélant le montant de l’opération qui s’élève à 121 millions d’euros. Selon les médias anglais, le jeune milieu de terrain anglais doit parapher un contrat de 8 ans et demi avec le club londonien, qui a été très actif sur cette fenêtre des transferts.

Terminons ce tour en Angleterre, avec le transfert annoncé de Keylor Navas à Nottingham Forest. Totalement déclassé dans la hiérarchie des gardiens du PSG depuis l’arrivée sur le banc de Christophe Galtier, le portier costaricien a choisi de se relancer avec l’actuel 13è de Premier League. «Nottingham Forest est ravi d’annoncer la signature de Keylor Navas du Paris Saint-Germain. Le gardien de but a signé un prêt pour le reste de la campagne 2022/23», a précisé le club britannique. A noter également l’arrivée de Pedro Porro à Tottenham.

Le Barça dégraisse, l’Atletico se renforce

Plutôt discret sur ce mercato d’hiver, le FC Barcelone n’a pas recruté, mais s’est séparé d’un de ses indésirables. Pourtant arrivé l’été dernier, Hector Bellerin n’aura disputé que trois petits matches de Liga avec les Blaugranas avant de plier bagage. Il a été vendu au Sporting Portugal. «Le FC Barcelone et le Sporting Clube de Portugal ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Héctor Bellerín. Le FC Barcelone souhaite exprimer publiquement sa gratitude à Bellerín pour son engagement et son dévouement et lui souhaite le meilleur pour l’avenir», a annoncé le club catalan.

De son côté, l’Atlético Madrid a décidé d’attirer un dernier renfort. Les Colchoneros ont effet signé pour les 6 prochains mois le défenseur Matt Doherty en provenance de Tottenham. «Matthew James Doherty (16 janvier 1992, Dublin) est un nouveau joueur de l’Atlético de Madrid. Le latéral Irlandais arrive libre après avoir résilié son contrat avec Tottenham Hotspur et signe jusqu’à la fin de la saison. Le footballeur sera présenté ce mercredi 1er février à l’auditorium Cívitas Metropolitano à partir de 13h30», indique le communiqué du club espagnol pour annoncer la nouvelle.

À noter que le Real Madrid, l’autre cador de la Liga, n’aura réalisé aucun mouvement, ni dans le sens des départs, ni dans le sens des arrivés, sur cette période du mercato.

Le PSG, grand perdant

Après un calme plat durant tout le mois de janvier, le PSG s’est réveillé dans les dernières heures du mercato pour tenter d’attirer quelques recrues. En plus du défenseur Skrinar, dont les négociations avec l’Inter MIlan étaient censées être avancé, le club parisien a avancé ses pions pour recevoir Hakim Ziyech en prêt. Malheureusement, aucun des deux joueurs n’est finalement arrivé.

Pour le premier, son club milanais a finalement décidé de mettre fin aux négociations à cause du prix du transfert peu élevé proposé par l’équipe présidée par Nasser Al-Khelaïfi. Dans le cas d’Hakim Ziyech, tout était bouclé sauf que Chelsea a envoyé les documents trop tard, ne permettant pas à la Ligue française de valider l’opération. Mais selon les dernières informations de L’Équipe, la commission juridique de la LFP va se réunir ce mercredi matin pour étudier l’homologation du prêt du Marocain. Le PSG garde donc un mince espoir dans ce dossier.