Mercato: Luis Suarez va déjà quitter le National

Dans un entretien accordé à TNT Sports Argentine, le président du National, José Fuentes, a confirmé que Luis Suarez quittera à nouveau son club formateur à la fin du championnat en octobre prochain.

Libre de tout contrat après la fin de son aventure avec l’Atletico Madrid cet été, Luis Suarez a effectué son retour au Nacional de Montevideo, son club formateur. Et l’international uruguayen semble en forme avec déjà 4 buts inscrits en 11 matchs. Mais l’ancien du Barça ne va pas rester longtemps dans son club formateur, puis il va déjà plier bagage à la fin du championnat en Octobre prochain. C’est le président du National, José Fuentes, qui a annoncé la nouvelle, expliquant que Suarez avait signé uniquement pour rester en forme en vue de la Coupe du Monde.

« Suarez est en effet le meilleur buteur de l’histoire du football uruguayen (68 buts) et le Nacional lui permettra de rester en forme pour la Coupe du monde. C’est ce que nous avons convenu et il a fait un énorme effort pour venir ici. Je dis cela pour éviter de générer des attentes de la part des fans. Suarez va partir. Nous lui avons demandé, et il a répondu la même chose qu’avant« , a affirmé le président du club José Fuentes à TNT Sports Argentine.

Après le Mondial qatari, Luis Suarez pourrait donc retrouver la compétition en Europe. Lors du dernier mercato, il avait d’ailleurs été lié à plusieurs clubs du vieux continent, notamment l’Ajax, Aston Villa, Séville, la Real Sociedad et Dortmund.