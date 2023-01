Mercato: libéré par Al Nassr, Vincent Aboubakar négocie avec Besiktas

L’international camerounais, Vincent Aboubakar, est en négociation avec le club turc de Besiktas pour la signature d’un nouveau contrat après la rupture (à l’amiable) de son bail avec l’équipe saoudienne d’Al Nassr.

Pressenti depuis des jours, c’est désormais officiel. Vincent Aboubakar n’est plus un joueur d’Al Nassr. Le club saoudien, en quête d’un élément à sacrifier pour pouvoir enregistrer sa nouvelle recrue Cristiano Ronaldo, a finalement choisi l’international camerounais. Les deux parties se sont entendues sur la rupture du contrat du Lion Indomptable.

«Al-Nassr a mis fin au contrat de Vincent Aboubakar par accord mutuel et il a reçu toutes les compensations financières auxquelles il avait droit», a indiqué une source proche du club saoudien samedi à l’AFP. Arrivé chez les pensionnaires de la Saud Pro League en 2021 pour un contrat de trois ans, le joueur de 30 ans est désormais sans club et va devoir trouver une nouvelle destination.

Et visiblement, le colosse de Garoua s’est déjà mis à l’oeuvre. En effet, d’après Foot Mercato, le vainqueur de la CAN 2022 avec la sélection camerounaise négocie avec Besiktas en vue de la signature d’un nouveau contrat. Manchester United et Fenerbahce sont également sur le dossier de l’ancien buteur du FC Porto mais le club stambouliote aurait un gros coup d’avance sur ses concurrents. Les deux camps se connaissent très bien pour avoir déjà passé deux saisons ensemble : en 2016-2017 en prêt de Porto puis en 2020-2021, avec un total de 35 buts en 67 matchs à la clé. Dossier à suivre.

🇳🇱 Weghorst'un menajeri geliyor! 🛬

🇨🇲 Aboubakar'a teklif hazırlığı! ⏳



🎙️ Beşiktaş'ta yaşanan hareketliliğe dair son bilgileri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. pic.twitter.com/ZGwtVZ6iMA — A Spor (@aspor) January 8, 2023