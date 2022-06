Mercato: Lewandowski fixe un ultimatum au FC Barcelone

Selon les informations de Sport, Robert Lewandowski a expliqué à Joan Laporta, lors d’un entretien téléphonique, qu’il aimerait que son transfert au FC Barcelone soit bouclé avant le 12 juillet prochain.

C’est le dossier qui fait le plus parler lors de ce mercato estival. Robert Lewandowski ne se cache plus et assume ses envies de départ vers le FC Barcelone. Seul problème, le Bayern Munich ne compte pas laisser filer son buteur si facilement. D’ailleurs selon la presse allemande, la direction munichoise attend 60 millions d’euros pour Lewy. Une somme qui rend les négociations difficiles pour le Barça, qui se trouve toujours dans une situation économique difficile.

Conscient que les discussions risquent de traîner en longueur, le président des Culés, Joan Laporta s’est entretenu avec Lewandowski et son agent par téléphone, selon Sport. L’occasion pour le dirigeant catalan d’assurer à l’attaquant polonais qu’il est la priorité absolue du Barça et de détailler son plan pour faire plier le Bayern Munich. Le média catalan explique que Lewy a été satisfait des propos de Laporta, mais qu’il a tout de même fixé un ultimatum.

En effet, l’ancien attaquant de Dortmund souhaite que son transfert au Barça soit bouclé avant le 12 juillet, date de la reprise de l’entraînement au Bayern Munich. Sans quoi, il rejoindrait ses coéquipiers en Allemagne pour préparer la saison prochaine. D’une manière ou d’une autre, ce feuilleton devrait prendre fin dans les semaines à venir.