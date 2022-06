Mercato: Lewandowski au Barça? le président de la Liga se prononce

Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi à Madrid, le président de la Liga, Javier Tebas, a évoqué la possible arrivée de l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski au FC Barcelone.

C’est certainement le feuilleton de ce mercato estival. Alors qu’il force son départ pour le FC Barcelone, Robert Lewandowski est toujours bloqué par le Bayern Munich. Le club Bavarois ne semble pas vouloir laisser filer son meilleur joueur, même si ces derniers jours, la presse allemande affirme que le champion de Bundesliga a fixé le pris du polonais à 60 millions d’euros. Invité à se prononcer sur la question lors d’une conférence de presse tenue ce lundi, le président de la Liga Javier Tebas, espère voir Lewy chez les Catalans cet été.

« J’espère que Lewandowski jouera pour Barcelone et dans un bon championnat. J’espère que ces leviers qu’il a activés le feront atteindre Barcelone, car c’est une légende du Bayern Munich et du football européen. Si ce qu’ils ont approuvé dans les assemblées est exécuté, il pourra jouer pour Barcelone. Il y a un intérêt et s’il exécute ces leviers, il pourra signer », a déclaré Tebas.

Pour rappel, le Bayern Munich a déjà refusé deux propositions du FC Barcelone pour Robert Lewandowski. Les Blaugranas ont d’abord offert 32 millions d’euros, plus 5M€ de bonus une première fois, avant d’augmenter le montant à 35 millions d’euros. Ce dossier va encore faire couler beaucoup d’encre dans les semaines à venir.