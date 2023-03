Mercato: les options du Real Madrid pour renforcer son attaque

Selon les médias espagnols, le Real Madrid a plusieurs options pour renforcer son attaque. Le club n’a toujours pas oublié la piste Erling Haaland.

La direction du Real Madrid s’est rendue à l’évidence. Le club a besoin de recruter le plus tôt possible un attaquant, avec les performances de Karim Benzema qui sont de moins en moins convaincantes. Dernièrement, les rumeurs ont évoqué un possible intérêt pour le leader offensif de Tottenham Harry Kane, même si l’opération s’annonce compliquée. Mais le club espagnol a également d’autres idées en tête selon les médias espagnols.

Ainsi, d’après Defensa Central, des rapports internes ont désigné Victor Osimhen comme étant le renfort idéal pour renforcer l’attaque. L’attaquant nigérian est dans la forme de sa vie, avec 25 buts et 5 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues cette saison. Mais là encore l’opération s’annonce compliquée pour les Merengue. En effet, le Napoli réclame 150 millions d’euros pour libérer son joueur et d’autres cadors européens comme le PSG et Manchester United sont également sur le coup.

De son côté, AS nous informe que le Real Madrid a un autre scénario en tête, qui implique cette fois-ci Erling Haaland. Selon le quotidien madrilène, la direction de la Casa Blanca a fait d’Erling Haaland sa grande priorité pour l’été 2024. Elle espère que la clause de départ du Norvégien sera activée et que le Scandinave sera disponible pour une somme comprise entre 220 M€ et 240 M€. En attendant de boucler cette opération, le club prolongerait Karim Benzema d’un an. Les différentes sources précises toutefois que le Champion d’Europe en titre n’a pas encore non plus fermé définitivement la porte Kylian Mbappé.