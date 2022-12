Mercato: les confidences surprenantes du père d’Erling Haaland sur l’avenir de son fils

Lors d’un entretien avec DAZN et relayé par The Sun ce mardi, le père d’Erling Haaland a confié que son fils pourrait quitter Manchester City dans trois ans.

Arrivé à Manchester City cet été, Erling Haaland n’a pas mis longtemps à convaincre son monde. Le prodige norvégien a déjà inscrit 23 buts et délivré 3 passes décisives en 18 apparitions toutes compétitions confondues avec les Sky Blues. Des prestations hors normes qui font apparaître régulièrement le nom de l’ancien buteur de Dortmund dans la rubrique des transferts. Il est d’ailleurs souvent lié au Real Madrid. Et si la Coupe du monde 2022, qui se déroule actuellement au Qatar, a quelque peu calmé les rumeurs autour du joueur, les dernières déclarations de son père devraient les relancer de plus belle.

En effet, interrogé par DAZN, Alfie Haaland a fait d’étonnantes confidences sur l’avenir de son fils. Ses propos sont relayés par The Sun. «Mon impression est qu’Erling veut prouver qu’il peut gagner dans n’importe quelle ligue supérieure. Il a passé deux ans et demi en Allemagne et pourrait faire quelque chose comme ça à l’avenir. Rester trois ans en Premier League puis passer en Italie, en Espagne ou en France. Rien n’a été décidé à cet égard, mais c’est une possibilité car Erling peut gagner dans n’importe quelle équipe (…) Erling pourrait rester à Manchester City pendant 15 ans car il est heureux et nous parlons d’un grand club», a-t-il lâché.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec Manchester City, Erling Haaland pourrait donc rester quelques années au sein du club mancunien avant de filer vers d’autres cieux, lui qui a des clauses avantageuses lui permettant de partir. Bien que les Sky Blues et Pep Guardiola aient nié, la presse espagnole, Marca en tête, assure que l’ancienne star de Dortmund pourrait être disponible pour 200 M€ en 2024 et 175 M€ en 2025. L’avenir du Cyborg va certainement secouer la presse sportive dans les prochaines années.