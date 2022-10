Mercato: le Real Madrid passe à l’attaque pour Endrick

Nouveau phénomène du football au Brésil, Endrick fait déjà saliver tous les cadors européens. Selon les informations de Marca, le Real Madrid va formuler une première offre pour la pépite de Palmeiras.

Après Neymar, Vinicius Jr ou encore Rodrygo, le championnat brésilien de football a une nouvelle sensation. Du haut de ses 16 ans, Endrick Felipe Moreira de Sousa, connu sous le nom d’Endrick Felipe ou simplement Endrick, fait tourner les têtes des plus gros clubs d’Europe. D’ailleurs, le PSG a déjà formulé une offre pour la pépite de Palmeiras. Et selon les informations de Marca, c’est autour de Real Madrid de passer à l’attaque.

Selon le média espagnol, Endrick est un objectif prioritaire pour les Merengues, qui ont déjà lancé l’opération séduction, entre voyage au Brésil et invitation des parents à Madrid la saison dernière. Ce qu’ils y ont vu leur a plu, et tous les feux sont au vert, explique le quotidien madrilène, qui précise que le champion d’Europe en titre va bientôt formuler une offre au club du jeune prodige brésilien qui sera supérieure à celle du PSG. Le Real Madrid est désormais en pôle pour accueillir Endrick à partir de la saison 2024-2025.

Record de précocité pour Endrick

Mercredi dernier, Endrik a inscrit un doublé pour la victoire (3-1) de Palmeiras sur la pelouse de l’Atheltico PR, à l’occasion de la 34è journée du championnat brésilien. Des réalisations qui lui permettent de devenir, à 16 ans et trois mois, le plus jeune buteur de l’histoire de son club, dépassant Heitor, qui avait marqué pour Palmeiras à 16 ans, 11 mois et 14 jours, lors d’une victoire remontant 3 décembre 1916. Il fait donc tomber un record vieux de 106 ans.

« C’est inexplicable ce que Dieu fait dans ma vie. Je ne pense pas être encore très bon, je dois m’entraîner et j’ai beaucoup de choses à améliorer« , a humblement déclaré Endrick à l’issue du match contre l’Atheltico PR. Le jeune prodige brésilien suit les traces de son modèle, qui n’est autre que Vinicius Jr, qu’il pourrait rejoindre prochainement au Real Madrid.