Mercato: le Real Madrid active la clause de rachat de 9 M€ de Nico Paz

Le Real Madrid a décidé de lever l’option de rachat de Nico Paz pour 9 millions d’euros, après son prêt réussi à Como 1907. Le club italien conserve toutefois une option pour le recruter définitivement, mais devra désormais débourser jusqu’à 60 millions d’euros pour finaliser l’opération.

Le Real Madrid a décidé d’activer l’option de rachat de Nico Paz, fixée à 9 millions d’euros. Le milieu de terrain argentin avait évolué la saison dernière sous les couleurs de Como 1907, en Serie A, où il s’est distingué par ses performances. Toutefois, le club lombard dispose encore d’une possibilité pour conserver définitivement le joueur. Selon les informations dévoilées jeudi par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Como devra désormais débourser jusqu’à 60 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune milieu de terrain.

Sur son compte X, Romano a indiqué : « Le Real Madrid a officiellement informé Como qu’il activait la clause de rachat de 9 millions d’euros pour Nico Paz. Nico revient au club et Como a la possibilité de le recruter définitivement pour 60 millions d’euros d’ici lundi. Dans le cas contraire, Nico Paz réintégrera l’effectif du Real Madrid la semaine prochaine et sera de nouveau disponible sur le marché pour un montant supérieur à 60 millions d’euros. » Cette décision confirme la volonté du Real Madrid de reprendre le contrôle du dossier de l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs, dont la cote a considérablement grimpé après sa saison réussie en Italie.