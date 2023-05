Mercato: le Real Madrid a tranché pour l’avenir de Carlo Ancelotti

-Publicité-

En danger après la débâcle à Manchester City, Carlo Ancelotti devrait poursuivre l’aventure sur le banc du Real Madrid la saison prochaine, selon les informations de AS ce vendredi.

La déroute face à Manchester City (4-0) en demi-finale retour de la Ligue des champions a entraîné un séisme au sein du Real Madrid. Les fans, les experts et les médias se sont évidemment lâchés sur l’entraîneur Carlo Ancelotti, le désignant comme premier responsable de ce revers cuisant. Plusieurs rumeurs ont même annoncé le licenciement de l’italien en fin de saison.

Cependant, malgré les spéculations initiales, Carlo Ancelotti devrait bien poursuivre l’aventure sur le banc Merengue. En effet, selon AS, une réunion au sommet entre le Mister et Florentino Pérez se tiendra la semaine prochaine, pour confronter ce dernier à ce poste. Le média explique qu’au Real, on voit Ancelotti aller au bout de son contrat. L’objectif du président de la Casa Blanca est donc de faire le point sur les changements à apporter pour l’effectif. De son côté, El Confidencial explique que la séparation entre le Real Madrid et son entraîneur sera difficile et que la priorité du moment est la signature de Jude Bellingham.

Pour rappel, après la défaite contre Manchester City mercredi dernier, Carlo Ancelotti s’était montré serein quant à son avenir. «Maintenant, on doit penser à la saison prochaine, à la prochaine Ligue des Champions, apprendre et essayer d’être meilleur. (…) Pas de problème. La saison prochaine, je serai là pour gagner une autre Ligue des Champions», déclarait l’ancien coach d’Everton au micro de Canal +.

