Mercato: le PSG revient à la charge pour Milan Skriniar

Selon les informations de RMC Sport, le PSG prépare une nouvelle offre de 70 millions d’euros pour convaincre l’Inter de libérer Milan Skriniar, à quelques heures de la fin du mercato.

Malgré les refus essuyés jusqu’ici, le PSG n’a toujours pas abandonné Milan Skriniar. Le club parisien espère boucler le dossier du défenseur central slovaque avant la fin du mercato estival qui ferme ses portes ce jeudi à minuit. Le joueur de 27 ans est sous contrat jusqu’en 2023 avec les Nerazzurri qui comptent prolonger leur joueur.

Mais comme l’a révélé hier la presse française, les champions de France n’ont pas dit leur dernier mot dans ce dossier. Le président du PSG, Nasser Nasser Al-Khelaïfi, discuterait même directement du cas de l’international slovaque avec son homologue de l’Inter Milan, le dirigeant chinois Steven Zhang. Le boss du club de la capitale espère arriver rapidement à un accord avec le board milanais pour le transfert du défenseur central.

Selon l’Equipe, les Rouge & Bleu ont déjà formulé une première offre de 50 millions d’euros plus 10 millions de bonus à l’Inter Milan qui a rejeté la proposition des Parisiens et réclame 80 millions avant de céder sa star. Mais selon RMC Sport, Paris prépare une nouvelle offre de 70 M€, bonus compris, et pense que cette proposition pourrait suffire, alors que l’écurie italienne répète depuis hier que son joueur n’est pas à vendre. Reste désormais à savoir qui des deux clubs va céder le premier, alors que l’un comme l’autre n’a plus que quelques heures pour se décider.