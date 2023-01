Mercato: le FC Barcelone met 5 joueurs sur le marché

Selon les informations de Sport ce mardi, le FC Barcelone est prêt à se débarrasser de 5 joueurs sur le marché des transferts. On retrouve notamment sur la liste Raphinha ou encore Ferran Torres.

Malgré un effectif plutôt riche, le FC Barcelone veut se renforcer durant le mercato. Mais le club catalan, récent vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, va devoir d’abord dégraisser. Et la direction de Joan Laporta a déjà ciblé 5 joueurs dont elle veut s’en débarrasser, selon les informations de Sport ce mardi. Sans surprise, on retrouve sur la liste Memphis Depay. L’international Néerlandais est évoqué dans un possible échange avec l’Inter Milan.

On retrouve également Hector Bellerin, en fin de contrat, et utilisé par Xavi. Il y a aussi Eric Garcia, pourtant recruté pour l’avenir, mais qui bénéficie tout de même d’une porte de sortie. Le joueur aurait une belle cote en Premier League notamment. Enfin, Raphinha, décevant depuis son arrivée, et Ferran Torres, qui semble avoir perdu la confiance de ses dirigeants, sont aussi considérés comme largement dispensables. Les deux joueurs sont ciblés en Angleterre.

Sport précise également que ces départs devraient aider à inscrire les nouveaux contrats de Gavi et Ronald Araujo auprès de la Liga. En revanche, le média espagnol explique que les rumeurs faisant état d’un départ d’Ansu Fati sont fausses. Malgré sa non-titularisation par Xavi, l’international Espagnol est toujours dans les plans du club pour l’avenir.