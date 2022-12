Mercato: le directeur sportif d’Al-Nassr évoque le dossier Cristiano Ronaldo

Dans des propos rapportés par Foot mercato ce dimanche, le directeur sportif d’Al-Nassr, annoncé en pôle pour accueillir Cristiano Ronaldo, s’est exprimé sur le dossier du quintuple Ballon d’Or. Et Marcelo Salazar est resté flou sur la possible venue de CR7.

Sans club depuis la résiliation de son contrat, à l’amiable avec Manchester United, Cristiano Ronaldo se cherche un nouveau point de chute. Et si le portugais désire continuer au plus haut niveau, plus aucun club en Europe ne semble intéressé par le quintuple Ballon d’Or. C’est donc hors du vieux continent que l’avenir de l’ancien du Real Madrid se dessine. D’ailleurs, le club saoudien Al-Nassr est évoqué avec insistance pour accueillir Ronaldo.

Interrogé à ce sujet, le directeur sportif du club d’Arabie Saoudite Marcelo Salazarne n’a ni confirmé ni infirmé la venue de l’ancien buteur de Manchester United. « Si Ronaldo apparaît dans mes idées ? Je ne dis pas oui ou non. Attendons de voir comment les choses se dérouleront jusqu’à la fin de l’année. Comme vous pouvez le comprendre, c’est une négociation qui a une ampleur énorme, non seulement pour le club, mais aussi pour le pays et pour le football mondial, et qui doit être menée par des instances supérieures », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Foot mercato. Il a tout de même souligné l’importance d’avoir un joueur tel que Cristiano Ronaldo dans son effectif.

Un contrat en or pour Cristiano Ronaldo

Selon les informations de Marca, Al-Nassr propose un contrat record de 250 millions d’euros par saison, pour Cristiano Ronaldo, avec un bail qui pourrait s’étendre jusqu’en 2030. Le média espagnol explique que l’Arabie Saoudite aimerait lui confier le rôle d’ambassadeur pour la Coupe du monde 2030. Le pays du Moyen-Orient pourrait être candidat à l’organisation en compagnie de l’Égypte et de la Grèce. Le joueur évoluerait donc sous les couleurs du club jusqu’en 2025, avant de remplir par la suite son rôle d’ambassadeur.