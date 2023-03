Mercato: le clan Haaland fait un appel du pied au Real Madrid

Dans le cadre d’un sommet Foot et Business du Financial Times, tenu à Londres ce mercredi, l’agent d’Erling Haaland, Rafaela Pimenta, a clairement laissé entendre que son poulain ne serait pas contre un transfert au Real Madrid dans l’avenir.

Arrivé à Manchester City cet été, Erling Haaland s’est rapidement adapté au championnat anglais. L’ancien buteur de Dortmund a déjà inscrit 27 buts en Premier League, faisant de lui le meilleur buteur de l’exercice en cours. Mais le prodige norvégien a également reçu ses premières critiques récemment, certains observateurs estimant qu’il n’était pas adapté au système de jeu de Pep Guardiola. Dans la foulée, des rumeurs sont apparues, faisant état des envies de départ, dès l’été prochain, du Cyborg. Et ce ne sont pas les dernières déclarations de l’agent du joueur qui vont calmer le jeu.

En effet, lors d’un sommet Foot et Business du Financial Times, tenu à Londres ce mercredi, Rafaela Pimenta a clairement laissé la porte ouverte pour un transfert de son protégé au Real Madrid dans l’avenir. «Il y a la Premier League et il y a le Real Madrid. Ils ont quelque chose à eux seuls qui en fait le rêve des footballeurs. Le Real Madrid a cette magie. Ils ont la Ligue des champions. Dans mon agence, on essaie d’avoir un plan. Il nous faut un objectif. Peut-être qu’on ne l’atteindra pas mais si on ne sait pas où on veut aller, c’est sûr qu’on n’ira pas. On ne peut pas juste s’asseoir et attendre, en se demandant si on va nous appeler parce que Haaland est fantastique», a-t-elle lâché.

Un énorme appel du pied du clan Haaland qui fait beaucoup parler en Angleterre. Le Daily Mirror estime que l’avenir du cyborg «rend fou» ! «Man City est prévenu», ajoute le tabloïd. Même chose sur la couverture du Daily Star et de The Sun qui estiment que «Manchester City reçoit un avertissement du Real pour Erling Haaland». Reste désormais à savoir si le joueur et son clan veulent un transfert chez les Merengue pour l’été prochain et si le Real est toujours intéressé par le profil du joueur. Quoi qu’il en soit, les rumeurs autour de l’avenir d’Haaland vont repartir de plus belle.