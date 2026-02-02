Mercato: le boycott de Cristiano Ronaldo bloque plusieurs transferts majeurs en Saudi Pro League

Le boycott de Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League aurait provoqué le gel de plusieurs transferts majeurs, révélant de profondes tensions autour de l’équilibre sportif et de la gouvernance du championnat saoudien.

Le bras de fer engagé par Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr aurait des répercussions bien au-delà de son club, paralysant plusieurs mouvements d’envergure sur le marché des transferts en Saudi Pro League. En refusant de disputer certains matches du championnat saoudien, l’attaquant portugais aurait indirectement contribué au gel de plusieurs dossiers sensibles. À l’heure actuelle, Karim Benzema, N’Golo Kanté et Youssef En-Nesyri se retrouveraient dans l’impossibilité de rejoindre de nouvelles équipes.

Selon plusieurs sources, un éventuel transfert de Karim Benzema vers Al-Hilal devait servir de déclencheur à un véritable effet domino : Kanté était pressenti pour rallier Fenerbahçe, tandis qu’En-Nesyri devait s’engager avec Al-Ittihad. Un scénario désormais à l’arrêt. Cristiano Ronaldo s’opposerait fermement à ces opérations, estimant qu’elles porteraient atteinte à l’équilibre et à l’équité sportive du championnat. Le quintuple Ballon d’Or dénoncerait notamment une différence de traitement entre les clubs.

