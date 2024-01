Mercato: le Bayern Munich signe Eric Dier

-Publicité-

Le Bayern Munich a officialisé jeudi l’arrivée du défenseur anglais Eric Dier, qui s’est engagé pour un an avec les Bavarois.

Un nouveau défenseur en Bavière. Le Bayern Munich a en effet annoncé jeudi l’arrivée d’Eric Dier, qui débarque chez les Bavarois en provenance de Tottenham. L’international anglais a signé un contrat d’un an avec une année supplémentaire en option. Le coût de l’opération est chiffré à 5 millions d’euros environ.

Une bonne affaire surtout pour les Spurs qui se débarrassent d’un joueur en fin de contrat à la fin de la saison. Mais également pour le tout nouveau néo-Munichois, en manque de temps de jeu chez les Londoniens cette saison, avec seulement quatre apparitions toutes compétitions confondues.

« Ce transfert est un rêve devenu réalité pour moi, car quand on est enfant, on veut un jour jouer pour un club comme le Bayern. Le Bayern est l’un des plus grands clubs du monde et a une histoire incroyable. Je veux aider l’équipe grâce à ma polyvalence en défense », a déclaré le joueur de 29 ans après son officialisation.