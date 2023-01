Mercato: le Bayern Munich lorgne un cadre du Real Madrid

En fin de contrat avec le Real Madrid à la fin de la saison, Nacho Fernandez pourrait poursuivre sa carrière en Allemagne, au Bayern Munich où le club bavarois suit de près la situation du défenseur espagnol.

Nacho Fernandez est l’un des nombreux joueurs du Real Madrid dont les contrats expirent à la fin de la saison en cours. Le joueur de 32 ans a passé toute sa carrière chez les Madrilènes, accumulant près de 300 apparitions et remportant une multitude de titres et de trophées.

Éternel remplaçant, l’international espagnol reste cependant l’un des joueurs les plus sollicités par les entraîneurs qui se sont succédés sur le banc merengue. Polyvalent, le défenseur central est très apprécié par sa direction en raison de son leadership, de son professionnalisme et de son attitude.

Cependant, depuis le début de cette saison, l’Espagnol passe plus de temps sur le banc que sur le terrain. Étouffé par la concurrence d’Antonio Rudiger, le natif de Madrid s’est retrouvé le plus souvent à chauffer les bancs. Une situation intolérable pour le natif de Madrid qui a fait une pause dans les négociations pour le renouvellement de son bail avec Los Blancos. De quoi faire les affaires des champions de Liga en titre qui ne retiendraient pas leur joueur en cas de départ, selon Mundo Deportivo.

Mais Nacho ne sera pas non plus à court d’offres en cas d’un divorce avec le géant espagnol. Si par le passé, Aston Villa et Wolverhampton s’étaient intéressés au défenseur, des élites européennes telles que l’AC Milan et la Juventus manifestent également un intérêt à s’assurer les services de la star du Real Madrid. D’après la presse allemande, le joueur serait aussi dans les petits papiers du Bayern Munich qui ne serait pas contre l’arrivée libre d’un défenseur expérimenté.

Avec moins de six mois sur son contrat, il reste à voir si Nacho est prêt à négocier un nouvel accord avec le Real Madrid ou décide de se lancer dans une nouvelle aventure cet été.