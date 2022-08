Mercato: le Barça fonce sur un ancien du PSG

Le Barça cherche un latéral droit pour boucler son mercato de folie, à quelques jours de la fermeture du marché des transferts. Et les Blaugranas ont pensé à l’ancien joueur du PSG, Thomas Meunier.

Malgré l’arrivée cet été de plusieurs gros calibres dont Robert Lewandowski, transféré du Bayern Munich, le Barça n’est toujours pas satisfait de son mercato de folie. Le club blaugrana cherche un dernier renfort en défense pour boucler la boucle, alors que le marché des transferts ferme ses portes dans quelques jours. Et les dirigeants catalans ont pensé au latéral droit de Borussia Dortmund, Thomas Meunier.

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, les vice-champions de Liga en titre ont fait de l’ancien joueur du PSG leur priorité, alors que Sergi Roberto ou encore Sergino Dest ne convainquent pas vraiment dans ce secteur où Xavi Hernandez ne compterait pas sur eux cette saison.

D’après la presse ibérique, le Barça avait d’abord opté pour Cesar Azpilicueta, mais le refus catégorique de Chelsea de céder son joueur a finalement obligé les Catalans à se rabattre sur Meunier, sous contrat avec le BVB et dont le transfert pourrait se conclure autour de 7 et 10 millions d’euros.

Mais pour réussir son coup, le Barça doit vendre. Une mission assez délicate pour le club espagnol qui peine toujours à se débarrasser de Frenkie de Jong et tout dernièrement d’Aubameyang malgré les rumeurs de ces dernières semaines envoyant le Gabonais à Chelsea. Et alors que le mercato estival ferme ses rideaux le 1er septembre prochain, le Barça n’a plus que 48 heures pour agir.