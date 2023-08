Mercato: l’Amazone Aude Gbedjissi file au RC Lens

Le Racing Club de Lens a officialisé ce mercredi l’arrivée de l’attaquante béninoise, Aude Gbedjissi, qui s’est engagée pour deux saisons avec le club de Ligue 2 française, soit jusqu’en 2025.

Aude Gbedjissi change de club. L’attaquante béninoise va poursuivre sa carrière au RC Lens. L’équipe de la deuxième division féminine française a officialisé ce mercredi l’arrivée de sa nouvelle recrue dans un communiqué sur son site officiel. La joueuse de 25 ans s’est engagée pour deux saisons avec RCL en provenance d’Yzeure.

« La meilleure défense, c’est l’attaque ! Après le renfort de cinq joueuses à vocation défensive, c’est désormais dans le secteur offensif que le RC Lens Féminin poursuit son mercato avec l’arrivée d’Aude Gbedjissi. L’internationale béninoise de 25 ans, auteure de 15 réalisations la saison dernière avec Izeure (D2F), rejoint l’Artois où son sens du but sera une arme supplémentaire pour le collectif sang et or », a annoncé le club français.

« Aude est une attaquante, internationale béninoise, âgée de 25 ans. On l’observait de près depuis assez longtemps. Elle a un profil généreux et polyvalent. Cette joueuse peut évoluer seule ou à deux dans l’axe, mais également sur un côté de l’attaque. C’est une bonne finisseuse avec un superbe état d’esprit et une belle marge de progression. Elle était très motivée à l’idée de nous rejoindre», a déclaré Sarah M’Barek, manageure du RC Lens Féminin, lors de la présentation de la Béninoise.

Formée au centre de formation de Rosa Espérance à Zinvié au Bénin, Aude Gbedjissi a disputé trois saisons à Abdul Ivoire Service Football Club en Côte d’ivoire avant de s’envoler pour l’Europe en 2021. Polyvalent, capable d’évoluer seule ou à deux dans l’axe ou sur un côté de l’attaque, la jeune femme a démontré ses qualités de finisseuse en inscrivant 15 buts la saison dernière avec Yzeure (D2F). L’Amazone va désormais mettre son instinct de buteuse et son état d’esprit exemplaire au service des Sang et Or qui rêvent de monter sur le toit français.

