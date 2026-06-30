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Mercato: l’AC Milan s’offre Gonçalo Ramos

Le PSG a officialisé le transfert définitif de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan. Après trois saisons dans la capitale, l’attaquant portugais poursuit sa carrière en Serie A, tandis que le club parisien réalise une opération financière intéressante.

Romaric Déguénon
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Football
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Mercato: l’AC Milan s’offre Gonçalo Ramos
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Le Paris Saint-Germain et Gonçalo Ramos ont officiellement mis fin à leur collaboration. Ce mardi, le champion d’Europe a annoncé le transfert définitif de l’attaquant portugais à l’AC Milan. Selon plusieurs sources concordantes, l’opération est estimée entre 70 et 74 millions d’euros, hors bonus. Un montant qui permet au PSG de réaliser une plus-value, le joueur ayant été recruté en provenance de Benfica pour environ 65 millions d’euros, hors variables.

Arrivé à Paris avec l’étiquette d’un grand espoir du football portugais, Ramos n’est jamais parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Souvent utilisé comme solution de rotation, il a néanmoins apporté une contribution précieuse à l’effectif parisien. Au cours de ses trois saisons sous le maillot rouge et bleu, l’international portugais a disputé 131 rencontres, inscrivant 45 buts et délivrant 10 passes décisives. Lors du dernier exercice, il a notamment pris part à 30 matches de Ligue 1, pour six réalisations.

Dans un communiqué publié à l’occasion de son départ, le PSG a tenu à saluer le professionnalisme et l’investissement de son désormais ancien avant-centre. « Le Paris Saint-Germain remercie Gonçalo Ramos pour son professionnalisme, son engagement et sa contribution aux nombreux succès du club. Il lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a indiqué le club de la capitale. À 25 ans, Gonçalo Ramos s’offre ainsi un nouveau défi en rejoignant l’AC Milan, où il tentera de franchir un cap et de retrouver un rôle de premier plan au sein de l’attaque lombarde.

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