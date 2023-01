Mercato: la Juventus réagit au transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr

Les géants italiens de la Juventus ont réagi au transfert de Cristiano Ronaldo dans la très riche ligue saoudienne, chez Al Nassr.

La Vieille Dame a souhaité à Cristiano Ronaldo, qui a passé trois saisons à Turin, bonne chance pour le prochain chapitre de sa carrière. La superstar portugaise a rejoint libre Al Nassr le 30 décembre et a été dévoilée mardi, quatre jours après avoir signé un contrat de deux ans et demi avec un salaire de 200 millions d’euros, devenant ainsi le joueur le mieux payé de la planète.

Le quintuple Ballon d’Or a été présenté aux amateurs de football saoudiens dans le magnifique stade Mrsool Park devant une foule nombreuse. Le joueur de 37 ans est entré sur le terrain avec le maillot domicile jaune et bleu d’Al-Nassr, qui ressemblait au troisième kit de la Juventus lors de la saison 2021-22.

Ronaldo a porté cette tunique lors de son dernier match pour les Bianconeri lors du match nul 2-2 avec l’Udinese en août 2021. Et les géants italiens, via leur réseau social TikTok, ont repéré la ressemblance et ont souhaité le meilleur à l’icône du football.

« Ces couleurs me semblent familières. Cristiano, bonne chance dans ta nouvelle aventure », a écrit la Juventus en légende d’une vidéo de CR7 avec le troisième maillot de la Juve lors de l’exercice 2022-22. Débarqué à la Juventus à l’été 2018 pour aider le club italien à remporter la Ligue des champions, Ronaldo n’aura jamais atteint cet objectif.

Cependant, son bilan a la Juve n’est pas mauvais. Il a disputé 134 matchs pour le club toutes compétitions confondues en trois saisons, marquant 101 fois et délivrant 22 passes décisives. Il a notamment remporté deux titres de Serie A lors de son séjour à Turin.