Mercato: la Juventus et Liverpool vers un échange de joueurs?

Liverpool et la Juventus seraient en discussion pour un échange impliquant Naby Keita et Rabiot, selon les informations rapportées par le Daily Mail ce mardi.

Auteur d’un début de mercato mouvementé, avec les arrivées de Darwin Nunez, Fabio Carvalho et Calvin Ramsay, mais aussi les départs de Sadio Mané et Divock Origi, Liverpool compte encore améliorer son effectif. Et cette fois-ci, les Reds pourraient se tourner vers un échange de joueurs.

En effet, selon le Daily Mail, qui se base sur des sources en Italie, le club de la Mersey serait en discussion avec la Juventus pour échanger son milieu guinéen Naby Keita contre Adrien Rabiot, poussé vers la sortie par la direction turinoise. Les deux milieux de terrain, âgés de 27 ans et en fin de contrat en juin 2023, disposent ainsi de valeurs marchandes estimées à peu près similaires (environ 20 millions d’euros), ce qui favoriserait l’opération.

Un échange qui, si elle a lieu, donnerait un coup de pouce à la carrière des deux joueurs. Arrivé à Liverpool en 2018, Naby Keita s’est cramponné à un rôle de remplaçant. Un déménagement à Turin pourrait lui permettre d’avoir plus de temps de jeu aux côtés d’un certain Paul Pogba, annoncé à la Juve dans les prochains jours.

De son côté, Adrien rabiot se retrouverait sous les ordres de Jürgen Klopp, un entraîneur qui sait tirer le meilleur de tous ses éléments. Et l’international français en aurait bien besoin, lui qui manque de régularité depuis plusieurs mois.