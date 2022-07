Mercato: la décision du PSG au sujet de Cristiano Ronaldo

Annoncé sur le départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo n’ira pas au PSG. Selon plusieurs médias européens, le portugais ne fait pas partie des plans du champion de France.

C’est la grosse bombe lâchée par The Athletic hier samedi. Alors que son avenir semblait régler, le média britannique a annoncé que Cristiano Ronaldo a demandé à quitter les Reds Devils cet été en cas d’offres intéressantes. Le portugais souhaiterait jouer au moins une dernière fois la Ligue des Champions dans sa carrière déjà légendaire. Mais où le quintuple Ballon d’Or évoluera t’il la saison prochaine en cas de départ?

Pas au PSG, si on en croit les médias européens. En effet, Sky Italia ou même The Athletic affirment que le champion de France n’est pas intéressé par les services de la star portugaise. Si un possible transfert de l’ancien attaquant du Real Madrid avait été envisagé par le passé, ce n’est plus le cas aujourd’hui avec le changement de direction du club parisien, annoncé par son président Nasser Al Khelaïfi.

Toutefois, selon AS, deux clubs sont déjà en pôle pour récupérer Cristiano Ronaldo. Le Bayern et Chelsea. En interne, les deux clubs étudient la possibilité de recruter le Portugais, et une réunion aurait même déjà eu lieu entre Jorge Mendes, agent du joueur, et des dirigeants des Blues la semaine dernière. Le début d’un nouveau feuilleton lors de ce mercato estival, déjà secoué par le dossier Robert Lewandoski.