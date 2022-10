Mercato: Kylian Mbappé veut quitter le PSG en janvier

Selon les informations du média espagnol Marca ce mardi, Kylian Mbappé voudrait claquer la porte du PSG dès le prochain mercato de janvier. Le retour d’un feuilleton qu’on croyait déjà clos.

Après plusieurs mois de rumeurs incessantes l’envoyant notamment au Real Madrid, Kylian Mbappé avait finalement prolongé son contrat avec le PSG de trois saisons, soit jusqu’en 2025, l’été dernier. Et on croyait cet épisode clos, mais voilà que le feuilleton autour de l’avenir du natif de Bondy a été relancé par Marca ce mardi. Alors que le club de la capitale française se prépare à disputer son quatrième match de groupe de la Ligue des champions contre Benfica ce soir (20h, GMT+1), le média espagnol a lâché une véritable bombe.

En effet, selon cette source, la relation entre le champion du monde 2018 et son club actuel est complètement rompue. Marca affirme même que Mbappé veut quitter le PSG dès le mercato de janvier. Le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi aurait d’ailleurs accepté de « collaborer » avec le joueur. Toutefois, on aurait fait comprendre à l’attaquant de 23 ans qu’il pouvait partir « partout sauf chez les Merengues ». La piste Real Madrid est donc d’ores et déjà exclue. Liverpool serait en pole position pour l’accueillir.

Mbappé isolé dans le vestiaire du PSG

Une information qui est tout à fait plausible puisque selon le journaliste brésilien de TNT Sports, Marcelo Bechler, il y a quelques mois Kylian Mbappé serait en discorde avec une bonne partie du vestiaire parisien. Selon cette source, après sa prolongation, le champion du monde 2018 s’attendait à voir l’équipe jouer pour lui, ce qui aurait déplu à plusieurs joueurs du groupe.

Le Bondynois aurait donc commencé à se sentir isolé du reste de l’effectif. Les images de l’international français contre Montpellier lors de la deuxième journée de Ligue 1 (s’arrêtant de jouer quand on ne lui passait pas le ballon ou s’éloignant de ses coéquipiers lors de la pause fraîcheur) était révélateur du malaise.

Kylian Mbappé de plus en plus critiqué en France

Et l’attaquant parisien n’est plus épargné non plus en France. Pour rappel, après un match de l’équipe de France contre l’Autriche en septembre dernier, le natif de Bondy avait déclaré: « Je joue différemment. On me demande d’autres choses ici (équipe de France) par rapport à mon club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv’ qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l’espace. À Paris, c’est différent, il n’y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c’est différent ». Des propos qui n’avaient pas du tout plu aux fans parisiens ni aux dirigeants du club d’ailleurs.

Si son coach en club, Christophe Galtier, a tenté d’éteindre l’incendie à maintes reprises, l’ancien buteur de Monaco s’est fait recadrer par plusieurs acteurs du football français, notamment Emmanuel Petit. « Ça concerne toujours le même joueur. A un moment donné, il faut qu’il arrête. Ça lui arrive quand même deux secondes quand il parle, car il est intelligent, de se rendre compte des conséquences de ses propos ?”, a lancé l’ancien international français dans Roten s’enflamme sur RMC Sport.