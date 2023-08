Mercato: Kylian Mbappé vers une destination surprise?

Selon les informations de The Mirror, ce lundi, Kylian Mbappé serait ouvert à un départ en Premier League sous la forme d’un prêt d’un an.

Le bras de fer se poursuit entre le PSG et Kylian Mbappé. Après avoir refusé de prolonger son contrat au-delà de 2024, le natif de Bondy est poussé vers la sortie dès cet été par sa direction. Écarté de la tournée au Japon, KM7 devrait assister aux débuts de son équipe en Ligue 1, samedi prochain, depuis les tribunes. Une situation qui s’éternise et qui n’arrange personne. Mais, selon The Mirror, une solution idéale pour toutes les parties semble désormais se profiler.

Selon cette source, l’attaquant prodige serait désormais ouvert à l’idée de quitter la Ligue 1 pour une saison en Premier League. Cependant, cette démarche serait envisagée comme une étape transitoire, visant à préparer son prochain grand défi : rejoindre le prestigieux Real Madrid. Les clubs anglais les plus en vue semblent être les potentiels prétendants à ce prêt de luxe. Chelsea, Liverpool et Arsenal sont tous cités comme des destinations possibles pour Mbappé.

Si cette proposition se concrétise, ce prêt pourrait apporter des avantages considérables à toutes les parties impliquées. Pour Mbappé, il s’agirait d’une opportunité de briller sur la scène anglaise tout en évitant les éventuelles tensions qui pourraient découler de sa situation à Paris. De plus, cela lui offrirait l’occasion de s’adapter à un nouveau style de jeu et de relever de nouveaux défis compétitifs.

Du côté du Paris Saint-Germain, la libération temporaire de Mbappé pourrait présenter des avantages financiers et opérationnels. Bien que le club ne percevrait pas d’indemnité de transfert, il pourrait partager une partie du salaire du joueur avec le club anglais d’accueil, contribuant ainsi à réduire les charges financières. De plus, avoir Mbappé évoluant loin de Paris pourrait permettre au staff et à la direction du club de travailler dans un environnement plus serein et focalisé sur le jeu. Cette rumeur semble toutefois très peu probable. En-tout-cas, le dossier mérite d’être suivi.

