Mercato: José Mourinho avertit la Roma

En conférence de presse ce mercredi, après la finale de Ligue Europa perdue contre le FC Séville, l’entraîneur de la Roma José Mourinho a demandé des garanties à ses dirigeants pour poursuivre l’aventure.

La Roma a été battue en finale de la Ligue Europa ce mercredi soir, par le FC Séville. Pourtant auteur de l’ouverture du score, grâce à Paulo Dybala à la 35e minute, les Romains ont vu leur adversaire égaliser en seconde période sur un CSC. Finalement, la rencontre s’est décantée aux tirs au but et ce sont les Espagnols qui ont été les plus adroits (4-1). Une défaite qui a immédiatement relancé les débats sur l’avenir de l’entraîneur du club de la Louve José Mourinho.

En conférence de presse après cette rencontre, le Spécial One a évidemment été questionné sur ses envies de poursuivre l’aventure en Italie ou non. «Je veux rester mais mes joueurs méritent plus, je mérite plus. Je ne veux pas me battre plus pour ça. J’en ai marre d’être entraîneur, communicant, le porte-parole du club, d’être celui qui dénonce d’avoir été volé. Je veux me battre pour plus, je veux des garanties (…) Je veux rester, mais dans de meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de moi-même», a-t-il déclaré, relayé par Footmercato.

Il a ajouté ensuite : «la saison prochaine on ne jouera pas la Ligue des champions, peut-être mieux, c’est paradoxal, mais on n’est pas prêt pour la Ligue des champions. Il nous reste à nous qualifier pour une compétition européenne, comme la Ligue Europa.» Relancé sur les rumeurs qui l’envoient au PSG, Mourinho assure : «mon avenir? Je suis sérieux, j’ai dit il y a quelques mois que si j’avais des contacts avec n’importe quel autre club je le dirais aux propriétaires, je ne ferais rien en cachette. J’ai parlé au club en décembre lorsque le Portugal m’a demandé, jusqu’à présent je n’ai parlé à personne car il n’y a pas d’équipe à qui j’ai parlé.»

