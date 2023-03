Mercato: Javier Tebas met en garde le FC Barcelone

En marge d’une rencontre sur le football organisée par le Financial Times, Javier Tebas, le président de la Ligue espagnol, a prévenu le FC Barcelone qu’il ne pourrait recruter lors du prochain mercato estival, à moins de réduire considérablement sa masse salariale.

Déjà un gros dur pour le FC Barcelone lors du prochain mercato estival? Malgré un effectif très riche, le club catalan n’a pas réussi à relever la tête sur la scène européenne, avec une élimination dès les phases de groupe de la Ligue des champions suivi d’une nouvelle désillusion en barrages de la Ligue Europa. S’il domine à peu près toutes les compétitions locales cette saison, les dirigeants Blaugranas vont tenter de renforcer le club lors de la prochaine période estivale du mercato. Mais ils pourraient avoir les mains liées.

En effet, Javier Tebas, président de la Ligue de football espagnol, a assuré que le Barça ne pourrait pas recruter l’été prochain. Le dirigeant affirme que l’actuel leader de la Liga a enfreint les règles économiques du championnat, après son dernier mercato estival ahurissant, marqué notamment par les arrivées de Lewandowski, Koundé ou encore Franck Kessié.

« À ce jour, Barcelone n’a aucune marge de manœuvre dans son budget pour le prochain marché de transfert. Barcelone a été impliqué dans un comportement douteux qui a eu un impact sur la Liga et nous agissons en conséquence. Nous avons décidé qu’ils ne pouvaient plus signer plus de joueurs« , a lancé Tebas en marge d’une rencontre sur le business du football organisée à Londres par le Financial Times.

« Ils doivent réduire leur investissement… »

Le dirigeant espagnol a ensuite apporté plus de précision sur ses propos: « Ils ont vendu 700 millions d’euros de droits de télévision et ont essayé de trouver différentes façons de résoudre la situation, mais ils ne pourront pas le faire la saison prochaine. Nous avons des contrôles économiques stricts. À la fin de chaque fenêtre, nous indiquons à tous les clubs de LaLiga ce qu’ils peuvent dépenser. Dans le cas de Barcelone,

ils doivent passer de 650 millions d’euros à 450 millions d’euros pour les salaires et les transferts, c’est donc un budget de moins 200 millions d’euros. Ils doivent réduire leur investissement dans les joueurs et nous les avons encouragés à vendre des joueurs car, pour chaque montant qu’ils lèvent en ventes, ils peuvent en dépenser 40%. » Une réaction des dirigeants du FC Barcelone est vivement attendue.