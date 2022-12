Mercato: Isco va déjà quitter le FC Séville

Selon les informations de Marca ce mardi, Isco va quitter prochainement le FC Séville. Les deux parties seraient même sur le point de trouver un accord pour la résiliation du contrat de l’ancien joueur du Real Madrid.

Laissé sur le banc lors de ses dernières années au Real Madrid, Isco a tenté de relancer sa carrière, en rejoignant librement le FC Séville cet été. Mais, le retour du milieu offensif en terre Andalou ne s’est pas déroulé comme prévu. L’international espagnol n’a disputé que 19 rencontres, toutes compétitions confondues et n’a délivré que trois passes décisives, avec un but inscrit en C1. Pire, Isco est totalement sorti des plans de son club, avec le limogeage de Julian Lopetegui qui avait été le principal artisan de sa venue.

Une situation qui n’arrange plus aucune des deux parties. Selon les dernières informations de Marca, le FC Séville veut se séparer de l’ancien madrilène. En cause, son apport au club jugé insuffisant et son altercation avec le directeur sportif sévillan Monchi. D’ailleurs, toujours selon la même source, la direction du club et Isco seraient en passe de trouver un accord pour résilier son contrat.

L’aventure du milieu offensif aura donc tourné court et ce dernier va se retrouver prochainement sans club. Il lui faudra trouver un nouveau point de chute pour tenter de donner une nouvelle dynamique à sa carrière. Reste à savoir si un club de Liga ou celui d’un autre championnat est intéressé pour le récupérer.