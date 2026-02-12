Mercato: Galatasaray fixe le prix de Victor Osimhen, courtisé par le Barça

Le club turc de Galatasaray aurait établi à 80 millions d’euros la clause libératoire de l’attaquant nigérian Victor Osimhen, ciblé par le Barça pour préparer l’après-Lewandowski.

Le club turc de Galatasaray aurait établi à 80 millions d’euros la clause libératoire de l’attaquant nigérian Victor Osimhen, ciblé par le Barça pour préparer l’après-Lewandowski.

Galatasaray ne compte pas brader Victor Osimhen. Selon plusieurs médias turcs, dont Haberlisin, le club stambouliote aurait fixé la clause libératoire de son attaquant à 80 millions d’euros, alors que le FC Barcelone suivrait attentivement sa situation. Recruté l’été dernier pour un montant record estimé à 75 millions d’euros, l’international nigérian s’est rapidement imposé comme l’un des fers de lance du champion de Süper Lig. Auteur de 15 buts et d’une passe décisive en 21 matches toutes compétitions confondues, il s’est également illustré sur la scène européenne avec six réalisations en Ligue des champions.

À 27 ans, le buteur des Super Eagles demeure l’un des attaquants les plus convoités du marché. En quête d’un successeur à Robert Lewandowski, le Barça apprécierait particulièrement le profil puissant et explosif d’Osimhen. Reste à savoir si le club catalan sera prêt à s’aligner sur les exigences financières de Galatasaray pour attirer l’un des avant-centres les plus prolifiques du moment.

Publicité