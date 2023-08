Mercato: Etienne Eto’o reste en Espagne

Cameroonian U23 Lion, Etienne Eto’o Pineda leaves UD Poblense and signs for CUC Villalba in Tercera RFEF, a division 5 side in Spain 🇪🇸 🔥



Slowly but surely to La liga 🚀 💪 🦁 🇨🇲 pic.twitter.com/f5Mny2uqNo