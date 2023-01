Mercato: Dortmund blinde Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko a prolongé son contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2026, a annoncé le BVB ce samedi.

En fin de contrat à la fin de la saison avec le Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko va finalement poursuivre sa carrière en Allemagne. Le Français a rempilé pour trois ans avec le BVB, soit jusqu’en 2026. C’est le club de la Ruhr qui a annoncé la nouvelle ce samedi dans un communiqué sur ses réseaux sociaux. Agé de 18 ans, l’international français était en fin de contrat à la fin de la saison, renforçant toutes les spéculations de ces derniers temps.

«Le Borussia Dortmund et l’attaquant Youssoufa Moukoko ont convenu de travailler ensemble jusqu’au 30 juin 2026. Le jeune de 18 ans a signé un nouveau contrat de travail correspondant. Le contrat initial de Moukoko expirait cet été», confirme le communiqué du club de la Ruhr, ravi de cette bonne nouvelle après avoir longtemps cru perdre son joueur.

Borussia Dortmund und Stürmer Youssoufa #Moukoko haben Einigkeit über eine Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2026 erzielt. Der 18-Jährige unterzeichnete einen entsprechenden neuen Arbeitsvertrag. 🤝



Un bon coup pour Dortmund qui conserve sa pépite, non sans peine. Séduits par ses prestations et son statut de joueur en fin de contrat, plusieurs clubs européens s’étaient lancés dans la course pour s’offrir l’avant-centre des Bleus (2 sélections). Le Barça, Manchester United et le PSG s’étaient positionnés pour s’attacher les services du Français.

Ce qui avait fait monter les enchères, avec le clan du joueur qui réclamait une prime à la signature de 6 millions d’euros alors que son club en proposait la moitié, attisant ainsi la colère du club allemand. Un terrain d’entente a finalement été trouvé, non sans difficultés et quelques tensions. Cette saison, Moukoko a marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues avec son club.

Une décision de cœur

«Ce n’est un secret pour personne que je me sens bien au BVB. J’ai joué dans les équipes de jeunes, j’ai fait mes premiers pas dans le football professionnel ici et maintenant, je suis prêt à franchir la prochaine étape de mon développement avec le club. Je sens la confiance du staff technique et j’ai ici un environnement dans lequel je peux parfaitement m’épanouir. Bien sûr j’ai été honoré par l’intérêt des autres clubs, mais finalement, c’est une décision de cœur. Les supporters m’ont toujours soutenu et je veux leur rendre quelque chose, ainsi qu’au club», a réagi le natif de Yaoundé sur le site de BVB après sa prolongation.