Mercato: Cristiano Ronaldo au Barça? Joan Laporta sort du silence

En conférence de presse ce mercredi, le président du FC Barcelone a été interrogé sur la rumeur Cristiano Ronaldo. Le dirigeant catalan a donné une réponse pour le moins ambiguë.

En début de semaine, le FC Barcelone a annoncé ses deux premières recrues: Franck Kessié et Andreas Christensen. Ce mercredi, le milieu ivoirien a été présenté à la presse par le président du club Joan Laporta. L’occasion pour le dirigeant catalan de montrer sa joie d’accueillir l’ancien joueur du Milan AC. «Bienvenue Franck Kessié. Nous sommes très heureux de cette arrivée. Il voulait venir au Barça et c’est ce que nous voulions aussi. Je suis sûr qu’il sera important au Barça. Xavi voulait un joueur avec ces caractéristiques et le club a très bien travaillé pour qu’il vienne», a lâché Laporta.

Mais bien évidemment, puisque que c’est l’actualité du moment, le président du FC Barcelone n’a pas échappé aux questions concernant les rumeurs d’une possible arrivée de Cristiano Ronaldo en Catalogne. «J’ai dîné lundi avec Jorge Mendes et nous avons parlé du marché en général. Mateu devait aussi venir, mais il avait d’autres occupations. Cristiano ? Je ne vais pas parler des noms des joueurs qui sont sortis de la réunion, mais c’est toujours intéressant de savoir comment certains noms se retrouvent sur le marché. C’est toujours intéressant de lui parler, c’est un super agent», a expliqué le patron des Culés avant de poursuivre.

«Cristiano? Ne me faites pas parler de joueurs. Je ne vais pas le faire. Cela ne contribue en rien aux intérêts du Barça. Nous devons respecter les joueurs qui ont des contrats avec d’autres équipes». En l’absence d’une réponse catégorique, il est logique de penser que le FC Barcelone envisage bel et bien une arrivée de CR7 cet été. En tout cas, ce n’est pas cette sortie de Joan Laporta qui va mettre fin aux rumeurs.