Mercato: clap de fin pour Sergio Busquets au Barça ?

Selon les informations de Sport, Sergio Busquets aurait décidé de quitter le FC Barcelone à la fin de son contrat l’été prochain.

Une nouvelle page est sur le point de se tourner au FC Barcelone. Sergio Busquets, dernier membre du célèbre trio formé avec Iniesta et Xavi et qui a marché sur toute l’Europe pendant des années, devrait quitter le club catalan l’été prochain, à la fin de son contrat. Selon Sport, l’international espagnol souhaiterait rejoindre l’Inter Miami en MLS, pendant qu’il peut encore évoluer à un certain niveau. Le média précise que le Barça espérait le prolonger et lui aurait même proposé une prolongation de deux ans avec une réduction salariale. Mais le milieu de terrain aurait refusé la proposition.

Celui dont le contrat court jusqu’en 2023 avec le FC Barcelone, a été formé à la Masia et est devenu un pro en 2008 sous les ordres de Pep Guardiola. Durant ses 14 ans passés au plus haut niveau avec les Culés, Busquets a remporté 30 titres, dont huit championnats d’Espagne et trois Ligues des champions (2009, 2011 et 2015).

Désormais, Busquets souhaite aider le Barça à atteindre ses objectifs cette saison pour pouvoir sortir par la grande porte. Un départ avec un titre en Ligue des champions et en Liga en poche serait certainement l’idéal pour le joueur espagnol.

