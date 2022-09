Mercato: Chelsea tient déjà le successeur de Thomas Tuchel

Selon les informations de la presse anglaise ce jeudi matin, le coach de Brighton Graham Potter a donné son accord à Chelsea pour succéder à Thomas Tuchel à la tête des Blues.

A la surprise générale, Chelsea a annoncé le licenciement de l’entraîneur Thomas Tuchel mercredi: “Au nom de tout le monde au Chelsea FC, le Club tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tous leurs efforts pendant leur séjour au Club. Thomas aura à juste titre une place dans l’histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, la Supercoupe et la Coupe du monde des clubs en son temps ici”. Et le club anglais n’a pas tardé à trouver un remplaçant à l’Allemand.

En effet, selon les informations du Daily Telegraph et de Sky Sports, confirmée par Fabrizio Romano, Graham Potter a donné son accord aux Blues pour devenir leur prochain entraîneur. En poste à Brighton, il avait été autorisé par la direction des Seagulls à discuter avec le club londonien. Désormais, toutes les parties doivent s’entendre sur sa condition de libération et sur son contrat avec les Blues.

Qui est Graham Potter?

Graham Potter est un ancien joueur anglais né à Solihull, une ville des West Midlands, au sud-est de Birmingham. Il finit par atterrir à York City, où il fait 114 apparitions. Après des passages à Boston United, Shrewsbury Town, et Macclesfield Town, il a raccroché les crampons en 2005 pour débuter sa carrière d’entraîneur. Potter a d’abord occupé des fonctions auprès d’équipes universitaires ou pour la sélection féminine du Ghana au Mondial 2007.

Il est sur le banc de Brighton Albion depuis 2019. Après avoir assuré le maintien de l’équipe en 2020 (15e avec sept points d’avance sur la zone rouge), le technicien a encore aidé Brighton à progresser. Il a notamment amené les Seagulls à la 9è place du championnat anglais la saison passée, une prestation saluée par toute la presse britannique. Celui qui va prendre les rênes de Chelsea est notamment connu pour son jeu très équilibré entre les phases offensives et défensives.