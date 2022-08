Mercato Chelsea: le PSG à la conquête de N’Golo Kanté

Le milieu de terrain de Chelsea, N’Golo Kante, est prêt pour un transfert cet été au Paris Saint-Germain, alors que le club parisien est à la recherche d’un milieu défensif à quelques jours de la fin du mercato.

Dans le viseur du PSG depuis des années, N’Golo Kanté pourrait rallier le club parisien cet été. Les Rouge & Bleu surveillent de près la situation contractuelle du milieu défensif de Chelsea, moins utilisé la saison dernière en raison de pépins physiques.

Kante n’a plus qu’un an de contrat avec les Blues, et on ne sait pas si le club de l’ouest de Londres va lui proposer une prolongation. L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, tient beaucoup à ce que le vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec la France reste à Stamford Bridge, mais a admis que son âge, ses antécédents de blessures et ses revendications salariales seront des facteurs importants.

Une situation surveillée avec attention par le PSG selon les informations du média britannique The Time. Le tabloid anglais révèle même que le géant français étudierait une offre à formuler aux Anglais pour l’international tricolore.

Mais avec la réticence surtout de Thomas Tuchel à l’idée de se séparer du joueur de 31 ans cette saison pourrait amener les dirigeants parisiens à attendre l’été prochain pour s’offrir gratuitement le Français.