Mercato Chelsea: le Barça envisage de rapatrier Aubameyang cet hiver

Le Barça pense à faire revenir l’attaquant de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang pour pallier les absences de Franck Kessié et Memphis Depay, annoncés partants cet hiver.

Trois mois après son départ pour Chelsea contre 12 millions d’euros, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait revenir au Barça. L’attaquant gabonais qui traverse une situation compliquée chez les Blues avec 3 buts toutes compétitions confondues cette saison, est cité dans les couloirs du club catalan.

C’est en tout cas ce qu’affirme ce mercredi Gerard Romero. Grand spécialiste du FC Barcelone, le journaliste informe que l’état major blaugrana étudie la possibilité de rapatrier son ancien joueur en vue de combler le vide que laissera les probables départs de Franck Kessié et Memphis Depay cet hiver.

L’international néerlandais est annoncé dans le viseur de l’Atlético Madrid suite au départ de João Félix à Chelsea, tandis que le milieu de terrain ivoirien est régulièrement annoncé sur le départ dans la presse, sans rien de bien concret toutefois.

Dans ses colonnes, AS indique de son côté que PEA n’est pas du tout heureux chez les Londoniens où il se contente des seconds rôles (15 matchs disputés dont 10 titularisations). Et d’ajouter que l’ancien international gabonais avait lui-même contacté Xavi Hernandez pour lui expliquer que le club et la ville lui manquaient et qu’il souhaitait ainsi tout faire pour revenir au Barça. Pour rappel, Aubameyang est lié à Chelsea jusqu’en 2024.

🚨 La ÚLTIMA HORA de la posible vuelta de Aubameyang al Barça contada en @JijantesFC.



EN DIRECTO en https://t.co/OGW0AKBuBT pic.twitter.com/8ltiMX6ZOs — Jijantes FC (@JijantesFC) January 11, 2023