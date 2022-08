Mercato Bénin: Nabil Yarou annoncé à Coton FC

Selon la presse béninoise citant l’entourage du joueur, Nabil Yarou est tout proche de s’engager avec Coton FC, champion du Bénin en titre. Les deux parties seraient en négociation très avancée.

Deux ans après son départ du Bénin pour le Nigéria où il s’est engagé avec Enyimba, Nabil Yarou pourrait faire son retour au pays. Le défenseur est annoncé du côté de Coton FC. Champion du Bénin en titre. Le club de Ouidah cherche à étoffer son effectif en vue des prochains défis qui attendent l’équipe du président Lionel Talon, notamment en championnat et en Ligue des champions. Et les Cotonculteurs auraient ciblé l’ancien joueur d’Aspac pour renforcer leur secteur défensif.

Selon l’entourage du défenseur de 29 ans cité par les médias locaux, les deux parties seraient en négociation avancée et un accord devrait être trouvé dans les prochains jours ou semaines. Si le deal venait à être conclu, Nabil Yarou deviendrait la dixième recrue estivale des champions du Bénin qui se sont déjà offerts entre autres, le gardien de but d’ASVO, Guillaume Agbegninou, et le buteur de Beke FC, Romeo Lyno da Costa.

Sous contrat avec Enyimba depuis fin 2020, Nabil Yarou est l’un des cadres indispensables du vestiaire. Impérial à son poste et avec sa bonne lecture du jeu, le roc béninois a été pour beaucoup dans le parcours des Nigérians en Ligue des champions cette saison.

Récemment invité sur le débat en ligne de Bénin Foot Fan Club, le défenseur béninois avait confié qu’il rêve de jouer au PSG. « Mon ambition c’est de signer dans un grand club et amener le Bénin à la coupe du monde et fait une bonne et longue carrière dans ce métier. Mon club de cœur c’est Paris Saint Germain. Mon idole sur le plan national c’est mon père YARALA. Mon idole sur le plan international est Thiago Silva », avait-il indiqué.