Mercato Bénin: Coton FC s’offre le buteur de Beke FC, Romeo da Costa

Le club champion du Bénin, Coton FC, a annoncé l’arrivée de l’attaquant vedette de Beke FC, Romeo Lyno da Costa, qui s’est engagé avec la formation de Ouidah, qualifiée pour les préliminaires de la Ligue des champions.

Champion du Bénin en titre, Coton FC prépare activement la prochaine saison 2022-2023. Le club béninois va défendre son titre cette année et vivre sa première expérience en Ligue des champions africaines où il va bientôt disputer les phases préliminaires.

Pour atteindre ses objectifs, les Cotonculteurs se sont lancés dans une vaste opération de recrutement de nouveaux talents. Après avoir officialisé la signature de sept nouvelles recrues dont le gardien de but de l’ASVO, Guillaume Agbegninou, élu meilleur gardien de but de la saison dernière, la direction de Coton FC vient de dénicher un nouveau spécimen.

Le club de Ouidah a en effet mis la main sur l’attaquant vedette de Beke FC, Romeo Lyno da Costa. Auteur d’une saison 2021-2022 impressionnante avec le club phare de la ville de Bembereke, le jeune attaquant béninois de 21 s’est engagé avec les champions du Bénin.

Se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions

Les préliminaires de la Ligue des champions africaine s’ouvrent en septembre prochain. Les matchs aller se jouent les 9 et 11 septembre 2022 alors que les matchs retour se jouent les 14 et 16 septembre 2022. Une étape cruciale qu’aucune équipe béninoise n’a dépassé jusqu’ici. Mais l’entraineur de Coton FC assure que ses hommes vont tout faire pour se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi. Le technicien français vise même les quarts de finale qu’il a déjà réussi à atteindre lors de son passage dans le championnat guinéen.

« Notre premier objectif, c’est la Champions League (CAF) et essayer de passer le premier tour (…) Ça va être intéressant d’abord pour notre club, mais aussi pour le Bénin, car jusque-là aucune équipe n’a réussi à le faire. Ça nous permettrait aussi d’engranger un certain nombre de points », a déclaré Victor Zvunka.

« J’ai réussi cet exploit en Guinée en atteignant les quarts de finale au bout de trois ans et aujourd’hui, il y a quatre équipes qui représentent la Guinée. J’espère qu’au Bénin, on suivra la même voie et qu’on pourra avoir quatre équipes dans cette compétition », a souhaité le coach de 70 ans.