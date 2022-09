Mercato Barça: un crack de l’Athletic Bilbao pour remplacer Gerard Piqué?

Selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça mise sur le défenseur central de l’Athletic Bilbao, Iñigo Martínez, pour remplacer Gerard Piqué dont le départ du club catalan l’été prochain est plus que probable.

Il est sous contrat avec les Blaugranas jusqu’en 2024 mais Gerard Piqué pourrait quitter le Barça à la fin de cette saison. Ecarté des plans de Xavi Hernandez et cantonné à un rôle de figurant, l’emblématique défenseur du club catalan ne serait plus du tout content de son nouveau statut chez les Culés et n’hésite d’ailleurs plus à le faire savoir en public.

Comme l’a récemment révélé le quotidien Sport, l’international espagnol et son entraineur, Xavi Hernandez, s’étaient rentrés dedans dans le vestiaire, lors de la défaite du Barça en Ligue des champions contre le Bayern Munich, à cause justement du faible temps de jeu de l’arrière garde catalane qui a haussé le ton sur son cas.

D’après le média catalan, le défenseur se serait plaint de sa situation auprès de ses coéquipiers. « Je ne joue même pas à la pétanque », aurait-il déclaré faisant allusion aux quelques minutes qu’il a jouées depuis le début de la saison. Des lamentations arrivées jusqu’aux oreilles de Xavi qui a répondu cash à son joueur: « Et tu n’auras pas ça du tout », lui aurait-il balancé devant tous ses coéquipiers.

Une situation qui pourrait précipiter son départ selon Mundo Deportivo. Et même si Gerard Piqué tenait à finir le reste de ses années de contrat avec son club formateur, une clause incluse dans son bail pourrait l’y contraindre, à condition que le joueur dispute moins de 35% des matches du Barça. Or, Piqué n’a joué que 135 minutes depuis le début de la saison.

Et déjà, le Barça mène des tractations pour trouver un remplaçant à son défenseur de 35 ans. D’après MD, le board catalan a jeté son dévolu sur le joueur de l’Athletic Bilbao, Iñigo Martínez. En fin de contrat en juin prochain avec Bilbao, l’international espagnol aurait déjà donné son accord pour une arrivée libre l’été prochain chez les Culés.