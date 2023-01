Mercato Atletico Madrid:Chelsea s’offre Joao Felix

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Chelsea a bouclé avec l’Atletico Madrid le prêt du milieu de terrain portugais Joao Felix, qui va s’engager pour six mois avec les Blues.

Il ne reste plus que l’officialisation, mais selon le très bien renseigné Fabrizio Romano, Joao Felix va poursuivre la saison en cours à Chelsea. Le journaliste italien affirme en effet que les Blues et l’Atletico Madrid ont bouclé le dossier de l’international portugais qui va débarquer à Londres sous la forme d’un prêt. Le joueur de 22 ans devrait passer dans les prochaines heures la traditionnelle visite médicale et signé son contrat.

Pour s’attacher les services de la star lusitanienne, Chelsea a dû accepter de payer 11 millions d’euros pour un prêt de six mois (sans option d’achat) et de prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur, qui va également étendre son contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2027 avant de partir.

Moins utilisé à l’Atletico Madrid en ce début de saison où Antoine Griezmann lui est préféré, Joao Felix a déjà ouvert la porte à un départ cet hiver. Selon les informations de AS, l’attaquant portugais souhaite quitter les Colchoneros le plus tôt possible. La destination londonienne est certainement la bienvenue pour le milieu de terrain qui a vécu une première partie de saison compliquée (5 buts et 20 matchs) avec l’Atletico.