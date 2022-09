Mercato AS Saint-Étienne: Louis Mouton rempile avec les Verts

L’AS Saint-Étienne a officialisé la prolongation de son milieu défensif français, Louis Mouton, qui est désormais lié aux Verts jusqu’en 2025.

A défaut de s’offrir de nouvelles recrues lors du dernier mercato d’été, l’AS Saint-Étienne sécurise ses pépites. Le club stéphanois a en effet annoncé mardi la prolongation de son milieu défensif Louis Mouton. Révélation du début de saison de Ligue 2, le jeune espoir français a signé pour deux saisons supplémentaires avec les Verts, soit jusqu’en 2025.

Une prolongation qu’avait évoquée Loïc Perrin, le coordinateur sportif de Saint-Etienne, au début du mois : « on est très content de ce qu’il réalise et de l’ensemble des jeunes du centre de formation d’ailleurs. On souhaite vraiment s’appuyer sur eux et on veut leur faire de la place. C’est pour ça qu’on ne voulait pas recruter pour recruter, pour ne pas leur bloquer du temps de jeu. C’est la vraie stratégie du club ».

Trois mois après avoir signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, Louis Mouton cimente donc son pacte avec la formation stéphanoise, lui qui est apparu à neuf reprises en Ligue 2 cette saison pour un but marqué. De quoi faire le bonheur de son entraineur, Laurent Batlles.

« Louis a décroché cette prolongation grâce à son début de saison. Bien sûr, le plus dur commence pour lui mais il est important de valider sa progression. Il a du temps de jeu, cela prouve aussi que tout le monde a sa chance à l’AS Saint-Étienne. Les jeunes comme les plus anciens », a réagi le coach forézien dans une interview accordée au site du club français.

🚨ALERTE BUTASSE !🚨@jeremiejanot 🗣 : « BATLLES VA RÉUSSIR ! » 👊💪

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/SBac0sw9Tv — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 20, 2022