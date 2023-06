Mercato: après Bellingham, le Real Madrid lorgne une autre pépite de Dortmund

-Publicité-

Selon les informations de Bild, le Real Madrid veut un autre joueur du Borussia Dortmund. Il s’agit du jeune attaquant allemand, Karim Adeyemi.

Le Real Madrid se montre très actif sur le match estival des transferts pour renforcer son effectif, privé de Karim Benzema, Marco Asensio et Eden Hazard qui ont quitté le club cet été. Et les Merengues ont déjà accueilli quelques belles recrues, notamment Brahim Diaz et Fran Garcia. Mais le gros coup de la direction madrilène jusqu’ici reste la signature de Jude Bellingham en provenance du Borussia dortmund pour la somme de 103 millions d’euros. Et selon les dernières informations, la Casa Blanca n’a pas fini de faire ses emplettes, notamment chez les Marsupiaux.

Selon Bild, en effet, le Real Madrid aurait manifesté son intérêt pour le recrutement de Karim Adeyemi en contactant déjà les dirigeants du Borussia. Agé de 21 ans, l’attaquant allemand a fait ses preuves au BVB depuis l’été 2022, mais c’est lors de son passage à Salzbourg qu’il s’est véritablement distingué avec 19 buts en 29 matches de championnat autrichien lors de sa dernière saison. Transféré pour un montant de 30 millions d’euros il y a un an, Adeyemi a également réalisé de bonnes performances en inscrivant 9 buts et en délivrant 6 passes décisives en 32 matches, toutes compétitions confondues, au cours de la saison écoulée.

- Publicité-

Bild ajoute que le Borussia Dortmund ne s’attendait pas du tout à une telle offensive de la part des Merengues. Mais la direction du club allemand n’est pas prête à laisser filer facilement sa jeune pépite. Pour déloger l’attaquant dont le contrat court jusqu’en 2027, les Espagnols devront envoyer du lourd. Selon la même source, le Borussia Dortmund réclame pas moins de 80 M€. Une somme qui pourrait décourager Florentino Perez et les siens, alors qu’une arrivée de Kylian Mbappé, cet été, est toujours évoquée.

Articles similaires