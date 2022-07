Mercato: accord entre Raheem Sterling et Chelsea

La presse britannique indique ce mercredi soir, que Ryan sterling et Chelsea ont trouvé un accord pour l’arrivée de l’attaquant anglais cet été. Le transfert du buteur de Manchester City chez les Blues n’est plus qu’une question de jours.

Le nouveau propriétaire du Chelsea Todd Boehly souhaite signer un grand nom cet été pour lancer son projet. Et visiblement, l’homme d’affaires américain tient sa tête d’affiche en la personne de Ryan Sterling. En effet, ce mercredi soir, plusieurs médias britanniques comme Skysports, The Athletic ou encore The Telegraph annoncent que l’international anglais est tombé d’accord avec les Blues sur un contrat. Ils ne restent désormais plus que Manchester City et Chelsea se mettent d’accord sur l’indemnité de transfert.

Là encore, la presse anglaise affirme que les négociations sont très avancées entre les deux parties. Chelsea espère même trouver une entente avec son homologue Cityzen dans les prochaines 24 heures, juste à temps pour que Raheem Sterling soit du voyage aux Etats-Unis (départ samedi), où la bande à Thomas Tuchel doit effectuer sa tournée de pré-saison. Le coût du transfert est estimé à 53 millions d’euros.

Un très joli coup en vue pour Chelsea, en attendant peut-être la venue de la méga star Cristiano Ronaldo. En effet, annoncé sur le départ de Manchester United, le portugais est dans le viseur du nouveau propriétaire des Blues. L’homme d’affaires américain aurait même déjà rencontré CR7 au Portugal pour discuter de la possibilité d’un transfert cet été.