Mercato: accord entre Marco Asensio et le Barça ?

Selon les informations de la RAC1, le FC Barcelone et Marco Asensio seraient parvenus à un pré-accord pour un contrat de quatre ans à partir de la saison prochaine.

Le mercato a fermé ses portes en Europe mais les clubs préparent déjà le marché hivernal ou celui de l’été prochain. Malgré un dernier mercato estival XXL avec les arrivées de Robert Lewandowski, Kessié, ou encore Jules Koundé, le FC Barcelone n’est visiblement pas encore satisfait. La semaine dernière, Mundo Deportivo annonçait que le Barça avait ciblé Marco Asensio pour renforcer son milieu de terrain, alors que le joueur du Real Madrid est en fin de contrat en juin prochain.

Ce lundi, la radio RAC1 va plus loin, en affirmant que l’ancien joueur de Majorque dispose déjà d’un pré-accord avec les Blaugrana. Selon la radio espagnole, Marco Asensio, se serait d’ores et déjà entendu avec les dirigeants catalans concernant un futur bail de 4 ans à partir de l’exercice 2023-2024. Si ce transfert se concrétise, les supporters Merengue le vivront certainement comme une grosse trahison.

Interrogé sur un possible départ au FC Barcelone lors du rassemblement de l’Espagne la semaine dernière, Marco Asensio a déclaré: « Je n’y ai pas pensé, ni donné de valeur. Pour l’instant, je ne peux pas vous donner de réponse, je ne sais pas. Il y a beaucoup de rumeurs, de spéculations, et c’est normal. Dans sept mois je peux signer avec n’importe quel club et c’est normal que beaucoup de clubs parlent, et ils parleront sûrement encore ». Une réponse qui laisse clairement la porte ouverte pour un transfert chez l’ennemi juré du Real Madrid.