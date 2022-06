Mercato : accord entre la Juventus et Paul Pogba

Selon les informations de Sky Sport Italia, un accord de principe a été trouvé entre la Juventus et Paul Pogba pour une arrivée libre du joueur cet été.

Paul Pogba est de plus en plus proche d’un retour à la Juventus. Libre de tout contrat à la fin de ce mois de juin, le français désire retrouver son ancien club en Italie. D’ailleurs, la semaine dernière plusieurs médias français dont Foot Mercato annonçait que le champion du monde 2018 avait déjà signé un contrat de 4 ans avec la Vieille Dame.

Mais selon Sky Sport ce vendredi, il n’est encore rien. Le média italien explique que l’agente du joueur et le club piémontais se sont rencontrés hier lors d’une réunion, et que seulement un accord de principe a été trouvé entre les deux parties. Les négociations continuent autour du nombre d’années du bail. On parle d’une durée de trois ans, plus une année en option, ou d’un bail de quatre saisons.

Mais quoi qu’il en soit, il est de plus en plus probable de revoir Paul Pogba sous le maillot de la Juventus la saison prochaine. Une excellente nouvelle pour Massimiliano Allegri, le coach piémontais, qui souhaite densifier son milieu de terrain avec un joueur technique et physique, et La Pioche coche parfaitement toutes ces cases.