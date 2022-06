Mercato : accord conclu, Romelu Lukaku va revenir à l’Inter Milan

Selon les informations de la presse italienne ce mercredi, Chelsea et l’Inter Milan sont tombés d’accord pour le transfert de Romelu Lukaku. L’international belge va revenir en Lombardie sous la forme d’un prêt payant de 8 millions d’euros avec 2 millions d’euros de bonus.

En début de saison passée, Romelu Lukaku effectuait son grand retour à Chelsea, avec le statut de star absolue. Le Belge devait permettre aux Blues de passer un cap et de viser le titre en Premier League. Mais après des débuts réussis, le géant buteur s’est éteint notamment à cause des blessures et des problèmes avec son entraîneur Thomas Tuchel. Désormais indésirable chez les Blues, Lukaku a montré son désir de retourner dans son ancien club avec lequel il a remporté la Serie A en 2021.

Et selon la presse italienne, à l’image de la Gazzetta dello Sport et du Corrierre dello Sport, le retour de Lukaku chez les Interistes est quasiment bouclé. Les deux médias expliquent que les deux clubs ont finalisé les ultimes détails de l’opération. Ainsi, le belge va revenir en Italie sous la forme d’un prêt payant de 8 millions d’euros avec 2 millions d’euros de bonus liés aux résultats de l’équipe.

Le Corriere dello Sport précise que les derniers échanges de documents sont prévus aujourd’hui. Romelu Lukaku est attendu à Milan vendredi, pour passer les traditionnels examens médicaux. Son retour n’est donc plus qu’une question de jours. Une excellente nouvelle pour l’entraîneur des Lombards, Simone Inzaghi, qui a insisté auprès de sa direction pour le retour de l’attaquant.