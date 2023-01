Mercato: 3 clubs dans le viseur de Zinedine Zidane?

Selon le média anglais The Athletic, Zinédine Zidane serait tenté de revenir sur le banc de touche d’un des trois clubs que sont le Real Madrid, la Juventus Turin et Marseille.

Au repos depuis son départ du banc du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane avait espéré un temps prendre les rênes de l’équipe de France comme il l’avait expliqué dans les colonnes de L’Equipe: « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête. Après Deschamps ? Je ne sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas.«

Malheureusement pour ZZ, Didier Deschamps a été prolongé après la finale perdue des Bleus lors de la Coupe du monde 2022. Zinedine n’est donc plus contre un retour sur le banc d’un club selon The Athletic. Mais, le média britannique précise que seulement trois clubs intéresseraient le champion du monde 1998 pour un retour aux affaires. Il s’agit du Real Madrid, de la Juventus et de Marseille. Trois écuries qui lui tiennent à cœur donc.

Chez les Merengues, le technicien français retrouverait un club qu’il connaît déjà très bien, mais Carlo Ancelotti semble garder la confiance de ses dirigeants pour le moment. Concernant la Juventus, ce serait un sacré gros défi pour Zidane, qui se retrouverait à la tête d’un club qui vient d’être sanctionné d’un retrait de 15 points en Serie A. Enfin, toujours selon la même source, pour que l’OM entre vraiment dans les plans de Zidane, le club doit retrouver un statut lui permettant à nouveau de se battre pour les plus grands trophées.

Ces trois cibles ne semblent donc pas évidentes pour ZZ. Mais comme on le sait, tout peut aller très vite dans ce sport. The Athletic précise par ailleurs que Zidane a rejeté ces dernières années plusieurs approches du PSG, la dernière datant de l’été dernier lorsque le club de la capitale cherchait un successeur à Mauricio Pochettino, avant la nomination de Christophe Galtier.