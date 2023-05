Menaces terroristes au Niger: le groupe français Orano évacue son personnel

- Publicité-

Le groupe français Orano, spécialisé dans l’exploitation d’uranium, a évacué son personnel expatrié et d’autres étrangers de la ville d’Arlit (nord du Niger) vers la capitale Niamey, en raison d’une menace sécuritaire. Cette évacuation fait suite à la présence d’un groupe armé dans la région et rappelle les précédents attentats visant le site d’Areva en 2010 et 2013.

Orano, anciennement connu sous le nom d’Areva, a pris la décision d’évacuer son personnel expatrié et d’autres étrangers vers Niamey, la capitale du Niger, en raison d’une menace sécuritaire qui pèse sur la ville d’Arlit, où le groupe exploite de l’uranium. Selon le communiqué de la direction d’Orano, le groupe a été alerté d’un événement sécuritaire dans un village situé entre la frontière malienne et la ville d’Arlit. Des mesures ont immédiatement été prises pour protéger les sites et le personnel, et les expatriés et autres étrangers identifiés comme cibles potentielles ont été évacués sous protection vers Niamey par avion.

Le nombre de personnes évacuées n’a pas été précisé, mais cette décision fait suite à la présence d’un groupe armé à proximité du village d’Inanbagaret, qui aurait cherché à savoir s’il y avait des citoyens occidentaux dans la ville d’Arlit. Ces événements rappellent les précédents attentats visant le site d’Areva en 2010 et 2013. En 2010, cinq expatriés français, un Malgache et un Togolais avaient été enlevés à Arlit par des hommes armés et sont restés en captivité pendant plusieurs mois avant d’être libérés. En 2013, un double attentat revendiqué par le groupe Mujao avait visé le site d’Areva et un camp militaire à Agadez, faisant une vingtaine de morts.

La situation au Niger est préoccupante pour les groupes étrangers qui opèrent dans la région, notamment dans le secteur de l’uranium. Cette évacuation du personnel d’Orano rappelle la nécessité de prendre des mesures de sécurité renforcées pour protéger les employés expatriés et les sites d’exploitation. Les autorités nigériennes sont invitées à renforcer leur présence sécuritaire dans la région pour prévenir de nouveaux incidents.