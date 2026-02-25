Melvyn, influenceur TikTok, décédé à 22 ans dans un accident de la route

Melvyn , influenceur de 22 ans connu sur TikTok sous le pseudonyme 4Melvn et suivi par plus de 640 000 abonnés , est décédé dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 février à la suite d’un violent accident de la route sur l’autoroute A6b en région parisienne, a appris la rédaction. Le drame, survenu aux abords de Wissous (Essonne), a provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux.

Melvyn, influenceur de 22 ans connu sur TikTok sous le pseudonyme 4Melvn et suivi par plus de 640 000 abonnés, est décédé dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 février à la suite d’un violent accident de la route sur l’autoroute A6b en région parisienne, a appris la rédaction. Le drame, survenu aux abords de Wissous (Essonne), a provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux.

Selon les premiers éléments communiqués, le jeune homme circulait seul à bord de son véhicule lorsque celui-ci a perdu le contrôle et a percuté la barrière centrale. L’impact, qualifié de très violent par les secours, s’est produit en pleine nuit, aux alentours d’une heure du matin.

Les secours dépêchés sur place — le Smur de Longjumeau et le Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne (Sdis 91) — ont mobilisé une équipe importante. Malgré l’intervention rapide des équipes, mobilisant notamment onze pompiers, aucune tentative de réanimation n’a été possible et le jeune homme a été déclaré décédé après extraction de l’habitacle.

Publicité

Un accident sur l’A6b en pleine nuit

La voie concernée a été totalement coupée à la circulation pour sécuriser la zone d’intervention. La Compagnie républicaine de sécurité (CRS) autoroutière et le gestionnaire de la voirie ont assuré la mise en sécurité du secteur afin de permettre aux secours d’opérer et aux services d’investigation de travailler.

Une enquête judiciaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du sinistre. La CRS autoroutière a été chargée des investigations. À ce stade, les causes ayant entraîné la perte de contrôle du véhicule n’ont pas été établies publiquement.

Les autorités préfectorales avaient récemment communiqué des chiffres préoccupants pour le département : 31 personnes ont trouvé la mort sur les routes de l’Essonne l’an dernier, soit une hausse de 6 % par rapport à 2024. Le bilan fait également état de 1 301 accidents corporels (+1 %) et de 1 723 blessés (+2 %), statistiques mentionnées par la préfecture dans ses derniers bilans routiers.

Publicité

Sur TikTok, plateforme où il partageait des vidéos mêlant musique, conseils mode et contenus lifestyle, l’annonce du décès a rapidement déclenché une vague de réactions. Des centaines de messages ont afflué en quelques heures : de nombreux abonnés ont laissé des hommages et des proches ayant tourné avec lui ont souligné sa « gentillesse » et sa « joie de vivre ».